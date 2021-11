FOTOD | Tallinna-Pärnu maanteel sõitis alkoholijoobes ja juhtimisõiguseta autojuht vastu elektriposti

„Õnnetuse kõik täpsemad asjaolud selgitame menetluses. Esialgne teadmine on, et avariisse sattunud 70aastasel mehel puudub juhtimisõigus ning ta tunnistas politseinikele, et on ka alkoholi tarvitanud. Võimalikku joovet kontrollime ekspertiisis, kuid fakt on, et sama mehe on politsei ka varem kõrvaldanud liiklusest põhjusel, et ta on joobnuna ja juhtimisõiguseta autorooli istunud,“ lisas välijuht.