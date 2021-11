Sotsid | Kuidas värvida Eesti punaseks? 

Viimastel nädalatel on palju küsitud, et mida tegime teisiti, kui sotsid mujal Eestis? Aga veel olulisem – mida peab erakond sellest õppima? Tõsi, valimisliidu liidritena olid sotsid võidukad ka Narvas, Viljandis, Tartu vallas, Türi vallas, Paides, Setomaal, Kastres ja Kadrinas. Kui aga soovime lisaks kohaliku elu juhtimisele tõusta ka riigi poliitikat määravaks, peame erakonnale valima lähikuudel mitte ainult uue esimehe vaid uue kursi ja stiili.

Valijale peab tegudest välja paistma, mille eest sotsiaaldemokraadid seisavad. See peab olema enamat, kui vaid abstraktsed väärtused ja veidrana tunduvad nišiteemad. Meie kohalik valimistulemus tõestas, et erakonna värvil ja nimel pole midagi viga, kui see läbi igapäevase kogukonna teenimise sisuga täita. Ajalooliselt on sotsiaaldemokraadid ikka seisnud ennekõike tööinimese ja nende perede toimetuleku eest. Töö vormid on ajas muutunud, ent mured inimestele on samas paljuski samaks jäänud.

Eesti inimene peab saama tunda, et tema eest seistakse. Vabadustel on mõte vaid siis kui inimestel on ka võrdsed võimalused nende kasutamiseks ja nende järgi elamiseks. See on küsimus sellest, et kas igal pool Eesti on või ei ole tasuvat tööd, et kas lastel on head hariduse- ja huvitegevuse võimalused kõikjal ning et keegi ei tunne ennast kõrvalejäetuna. Kõigile kogukonnaliikmetele tuleb anda roll ja võimalus. Sealhulgas tuleb vähemusi kohelda õiglaselt, aga erakonna fookus peab olema laiem.

Edu võti on oma kogukonna sees olemine - inimeste kuulamine ja nendega ühte jalga astumine. Inimeste ootused ja infovajadus on suurenenud. Otsustajad peavad protsesse ja tagamaid pidevalt lahti seletama, sest muidu inimesed võõranduvad. Selgitamist vajavad ka põhimõttelised poliitilised valikud - kuidas kulub maksuraha ja mida me selle eest saame hariduses, siseturvalisuses, meditsiinis, teedes ja ühistranspordis. Ja seda kõike tuleb teha ka partei sees.