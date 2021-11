Eesti Pank: majanduskasv on tugev 

Tõrs ütleb, et siinsel majandusel läheb üldplaanis väga hästi. Viimati oli selline majanduskasv märgatav pärast eelmist majandussurutist kaksteist aastat tagasi. „Pangad on selle kriisi vältel teeninud kasumit. Üldpilt on suhteliselt hea. Pankade kapitali tase on kõrge. See on andnud neile julguse väljastada laene,“ lausub Tõrs. „Eelkõige eluasemelaenude kasv on väga kiire,“ lisab ta. Elamuasemelaenude kasv on suurenenud ka lähiriikides. Tõrsi sõnul võib see olla ohuallikas. Nimelt suur ostuhuvi ja kasvavad kinnisvarahinnad suurendavad laenajate võlakoormust ja hiljem võib tekkida probleem laenu tagasi maksmisega. Tõrs ütleb, et siinkohal on tähtis, et inimesed oma võimalusi hindaks ja mõtleks ka sellele, mis saab tulevikus ning olukorras, kui sissetulek peaks vähenema. „Kas inimesed piisavalt hindavad riske? Ülejõukäivad laene ei võtaks. Et seda natuke ohjata oleme eelmise kriisi näitel juurutanud eluasemelaenule teatud piirangud. Näiteks laen ei tohiks olla üle kolmekümne aasta, aga mis kõige tähtsam - laenumakse ei tohiks ületada viitekümmend protsenti sissetulekust,“ lausub Tõrs. Eesti Panga direktor Madis Müller ütleb, et prognoosi järgi on oodata palgakasvu jätkumist.