Küsimus | Kui paljud õpetajad on kolmanda vaktsiinidoosi saanud? 

Eva Lehtla, sotsiaalministeerium: Kõikvõimalike piirangute eesmärk on reguleerida viiruse leviku kiirust selliselt, et hoida ära tervishoiusüsteemi ülekoormust. Haiglaravi statistikat näeme, et COVID-19 tõttu satuvad haiglasse ennekõike vaktsineerimata inimesed. Osade kohalike omavalitsuste otsus suunata koole distantsõppele ei ole seotud sellega, et õpetajad ei ole saanud kolmandaid doose, vaid sellega, et nakatumise tase riigis on kõrge ning ühiskonnas on endiselt liiga palju inimesi, kes ei ole läbinud esmast vaktsineerimiskuuri, st saanud esimesi ja teisi vaktsiinidoose. Näeme, et esmase vaktsineerimiskuuri läbinutel on endiselt väga hea kaitse raske haigestumise ja haiglaravile sattumise eest.