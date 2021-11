Mart Niineste | Kuidas Ida-Virumaal kohalik algatus põhja lasta 

Peaksime mäletama, kuidas Narvas tehti omal ajal kõik võimalik, et linn ei saaks järgmiseks Euroopa kultuuripealinnaks. Kuidas koheldi Vaba Lava selle algaastatel Narva linnavõimu poolt. Ma väidan kogemusepõhiselt, et Ida-Virumaa kõige suurem arengupidur on kohalik suletud võimukultuur koos võimu kandjate ja teostajatega. Sest kaadrid otsustavad kõik. Ning see probleem ei piirdu Keskerakonna liikmepiletiga vene rahvusest inimestega. Eestlased võivad siin olla samasugused.

Lootusrikas algus

Kui ma nägin, et mu koduvallas Toilas kandideerib võimuseltskond loosungiga „Koostöö ja läbipaistvus“, otsustasin kirja panna oma varjaagisaaga. Räägin, milline nägi välja vallavõimu, kogukonna ja varjaagide läbipaistev koostöö Kohtla-Nõmme rahvamaja helge tuleviku nimel. Julgen arvata, et see lugu pole midagi erilist ega kehti ainult Ida-Virumaa kohta.

Ühesõnaga - viimased neli aastat on meie „pealinna“ Toila vallavõimul olnud südamel „kolka“ Kohtla-Nõmme rahvamaja. Kuidas saaks sellest lahti? Et tegu on valla ainsa täisprofessionaalse kultuurihoonega ning ajaloolise eestikeelse kultuuri kantsiga keset venekeelset põlevkivilinnastut ja kogukonna südamega, polnud oluline.

Selle koolimaja kitsastesse oludesse plaanitud ümberkolimine piiranuks noorte perede võimalust panna lapsed kodukandi lasteaeda, jätnuks suure osa kultuuritegevust ilma pinnast ning hävitanuks kohalikku eesti identiteeti Ida-Virumaal. Niisiis hakkas kogukond vastu. Kes soovib, võib asja kohta lugeda järjejuttu maakonnalehest Põhjarannikust.

17. detsembril 2019 toimus rahvamajas Kohtla-Nõmme kodanike aktiivi kohtumine vallavanema ning kultuuri- ja spordikeskuse juhiga. Teemaks rahvamaja olukord ja tulevik. Koosolek võttis ilmselgelt ootamatu pöörde, kui hakkasime teiste hulgas koos kaasvarjaag Mari Suvistega pakkuma konkreetseid ideid, kuidas arendada majast koostöös erinevate loomeliitude ja kultuurikorraldajatega (ehk siis meie kontaktivõrgustiku abil) loomekeskus-residents. Olgu öeldud, et need välja pakutud mõtted ja tegevused ei nõudnud raha, vaid pelgalt pealehakkamist. Meie vallavanem suhtus koosolekul plaanidesse meeldivalt üllatunult ja igati toetavalt.

10. jaanuaril 2020 toimus Toilas vallamajas järgmine kohtumine. Sedapuhku oli asja juures ka valla arendusjuht, kes mõtles ka kaasa. Arendusjuhist me selles loos rohkem ei kuule, kuigi kutsusin teda Kohtla-Nõmmele külla. Puhuti teravalt kulgenud arutelu lõppes siiski positiivselt suusõnaliste lubadustega, et hakkame asja otsast ajama. Siis jõudis Eestisse koroonaviiruse esimene laine ning asi jäi mõneks ajaks seisma. Tõsi - selle aja jooksul leiti võimalus vabaneda kultuurimaja juhatajast. Ja valla kultuurikorraldaja (spordi- ja kultuurijuhi alluv) hakkas töö kõrvalt oma ettevõtet arendama.