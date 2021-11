FOTOD | Põlesid Eesti ühe uhkema mõisakompleksi hooned 

Tulekahju ei kujutanud endast eemal olevale mõisa peahoonele ohtu, kuid selle ja põlenud hoonete vahele jääb elumaja. Tuletõrjujatel õnnestus see siiski päästa. Kannatada sai ka ajalooline tõllakuur. „Tuul oli tugev ja selle elumaja poole. Tõllakuuri katus juba põles. Oli oht, et tuli levib rivis sinnapoole edasi,“ räägib mõisakompleksi ääremail elav Elar. Tema naine märkaski, et tõllakuuri katus põleb. Järgmisel päeval päästeinspektorit oodanud osaühingu Porkuni Mõis töötaja Henri Räim ütles, et põlenud hoonetes polnud elektrit ning seega ei saanud lühis tulekahju põhjustada. Ta kinnitas, et mõisatallis ja selle juures olid käsil koristustööd ja põlengupäeval tehti väljas ka lõket.