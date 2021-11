„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Urve Paloga tehtud intervjuud, mida ta siiani õudusega meenutab, kasutatakse õppevideona 

Urve, oled öelnud kunagi kuldsed sõnad: „Kui annan intervjuusid, teen seda ausalt.“

„Jah. Mul ei ole ju vaja täna mingit promo,“ kinnitab naine öeldut. „Ja ma ei pea pärast mõtlema, et mida ma rääkisin. Kui sa ei taha ausalt rääkida, siis miks üldse nõustud intervjuuga, raiskad ainult mõttetult kõigi aega. Olen isegi ostnud lehe sellepärast, et intervjuu mõne persooniga tundub paljulubav. Aga kui loen, siis selgub et ta ei ütle mitte midagi. Miks sa siis andsid intervjuu?“