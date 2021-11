VIDEO | Keskerakond esitas kultuuriministri kandidaadiks Tiit Teriku: ma ei ole lavastaja ega dirigent, aga siiski suur kultuurinautleja!

Ratas põhjendas Teriku valimist sellega, et praeguses pandeemiakrisiis on kultuuriministril vaja tugevat juhtimiskogemust, et tuua kultuurivaldkond sellest kriisist läbi ning seetõttu on vaja ministrit, kellel oleks juhtimiskogemus. „Tiit on olnud pikalt Tallinna volikogu esimees, linnade ja valdade juhina, see annab regionaalset mõõdet,“ ütles ta.

Ratas tõi välja, et Terikul on ka hea haridus, riigiteaduste magistrikraad Tallinna Ülikoolist. Lisaks ütles Ratas, et ta on olnud ülesehitaja, kuna aitas kaasa õpilasmaleva taassünnile Eestis. Terik on ametisse Ratase sõnul sobiv, kuna ta on ka Kaitseliidu Harju malevkonna liige.

Ratas tõdes, et Terikul on ees suur väljakutse, kuna ta pole olnud varem valitsuse liige. Ratase sõnul kaalus erakond paljude kandidaatide vahel. „Me ei otsinud näitlejat, luuletajat või lavastajat, vaid inimest, kes pakuks kindlat keskkonda, ja seda saab pakkuda läbi kindla ministri,“ lausus ta.

„Keskerakond tahab edasi minna oma põhimõtetega – see tähendab, et kui teeme piiranguid, siis kultuurisektor saab tugevasti pihta, ja me peame siinkohal seda sektorit aitama, sõltumata sellest, mis värvii on erakonna pilet kellegi taskus,“ lausus Ratas.

Terik tänas Ratast kandidatuuri eest, kuid tõdes, et kultuurivaldkonnas, nagu mujal sektorites, on praegu raske. Kultuuriministrina nimetas Terik oma peamise tuumülesandena põhiseadusest tulenev ülesanne, ehk eesti keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. „Kui ühel rahval pole kultuuri, pole tal tõenäoliselt ka tulevikku,“ lausus ta.