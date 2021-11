Dallases kogunenud QAnoni toetajad: Trump tuleb taas võimule ja teda aitab sellega president Kennedy surnud poeg 

Vandenõuteoreetikud väljendasid usku, et John F. Kennedy jr ilmub teisipäeval lõuna paiku Dallase kesklinnas asuvasse Dealey Plaza parki kõnet pidama. Kuulsasse USA poliitdünastiasse kuulunud mehe ootamatut „elluärkamist“ esialgu siiski ei toimunud. Ehkki mõned QAnoni toetajad olid pettunud, ei visanud suurem osa neist siiski püssi põõsasse ja kinnitasid, et noorem JFK ilmub avalikkuse ette oodatust veidi hiljem – vast juba samal õhtul või järgneval päeval. Dallasesse sõitnud vandenõuteoreetikud usuvad tõsimeeli, et 1999. aastal toimunud lennuõnnetus oli vaid teesklus, mis aitas Kennedyl nn süvariigi eest varjuda, et siis „õigel ajal“ taas esile kerkida.