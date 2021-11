KAS HOIA KOROONARAKENDUS HOIAB TERVIST? „Meie koroonanumbrite taustal on võimatu, et ma pole üldse koroonahaigetega kokku puutunud!"

VASTURÄÄKIVUS: Hoia äppi on alla laetud 290 738 korda ja end haigeks märkinud 7981 inimest. Kuigi inimesed kurdavad, et äpist pole kasu, väitab terviseamet vastupidist.

„Minu meelest on see kõige mõttetum asi,“ ütleb Julia, kes oli pandeemia alguses HOIA äpist vaimustuses ja jälgis seda kogu aeg. Paraku õhin haitus. Inimesed, kas ei saa rakenduse kaudu üldse teateid või need tulevad kohale väga hilja. Kas riigi loodud nutirakendusest on tolku?