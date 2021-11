KOGEMUSLUGU | Kuidas kodumaine erootikamäng Vaarikas kütab kuumaks ja toob suhtesse uue hingamise 

Mina olen oma kallimaga (üks meist 37 ja teine 39) koos olnud kolm aastat ning ka meil tekib vahepeal tunne, et midagi jääb puudu. Aga mida? Me oleme õnnelikud, kõik on hästi, kuid asjad pole päris nii nagu alguses… Niiviisi, et juba tema lähedus pani mind ihast põlema. Tunded on justkui rahulikumaks jäänud. Samas tahaks vahepeal tunda neidsamu erutusvärinaid, seda tuld, mis saatis meid suhte alguses. Olen aeg-ajalt mänguasju magamistuppa toonud ning see on kindlasti uut vürtsi lisanud. Nüüd aga tundsin, et tahaks ka seda erootikamängu proovida – nii jõudiski meie koju Vaarikas.