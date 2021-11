VIDEO | Distantsõpe Tallinna koolides pikeneb nädala võrra

Pressikonverentsil räägitakse Covid-19 olukorrast Tallinnas, õppekorraldusest koolides, nõustamis- ja vaktsineerimispunktidest ning kodusvaktsineerimisest.

"Eile toimus järjekordne kosooleku koolijuhtidega, kuulasime ära terviseameti analüüsi ja prognoosi, mida esitas dr Arkadi Popov. Koosoleku lõpus võeti koolidirektoritega vastu ühine otsus, et osaline distantsõpe Tallinna koolides pikeneb nädala võrra," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Kõlvarti sõnul mõjutab üldine olukord olukorda koolides. „Juba praegu näeme, et kollete arv kasvab. Kui eelmisel nädalal oli 48 kollet, tänaseks juba 53. 70 protsenti nakkuskolletest on just koolides ning koju jõuab nakkus tihtipeale kooli kaudu ning sealt juba edasi töökohtadesse.“

„Kõige halvem seis, mis koolis võiks tekkida, on et kool peab täitma terviseameti funktsiooni, tegelema nendega, kes on kontaktõppes ja nendega, kes on isolatsioonis. Kui on terve klass disrtantsõppel, siis see protsess on õpetajatel välja töötatud, sellega nad saavad hakkama.“

„Me peame tegema kõike, et saavutada maksimaalne vaktsineerimine nii õpetajate kui õpilaste seas,“ tõdes linnapea, et see pole ainus vahend haiguse tõkestamiseks. „Me ei saa tekitada illusiooni, et meie õpetajad on 100 protsenti kaitstud.“

Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula. rääkis, et pealinna kuues koolis ei olnud esmaspäeva hommikul kiirtestimise komplekte kohal ning kahel koolil puudus teave testimisest. Paljudes koolides ei olnud õpetajad testimiseks ettevalmistatud ning mõnes koolis ei saadud ka nädalavahetusega luba testi tegemiseks.