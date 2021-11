Aeg planeerida unustamatut puhkusereisi 

Milline rõõm on koju naastes teada, et sinust jääb maha midagi püsivat ning vajalikku. On väga palju organisatsioone, kes on tänulikud vabatahtliku panuse eest ja oskavad seda tõeliselt hinnata. Jah, sa ei saa vabatahtlikku töö eest palka ning reisikulusid arvestades maksad sellele lausa peale, küll on aga tagatud unustamatud mälestused ja positiivsed emotsioonid. Parima kogemuse tagamiseks vali hoolikalt, millise organisatsiooniga end seod ning ole kindel, et tegevus on sulle meelepärane.