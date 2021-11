Eestist Mehhikosse teletäheks: lapsepõlves unistasin kriminaaluurijaks saamisest 

Kohtume Natalia Korneitšikuga pimedal oktoobriõhtul Tallinnas raadiomajas. Viimastel aastatel pole ta kodumaale just sageli jõudnud. Ta osaleb regulaarselt tuntud moesõudel, tema pildid ilutsevad ajakirjakaantel. Viimastel aastatel on sellesse nimekirja lisandunud töö Televisa projektides, millest on meie teleekraanidele jõudnud sellised sarjad nagu „Ka rikkad nutavad“ või „Maria Mercedes“.