Haamriga pähe: ema tapnud poeg on kohtu ees  

Süüdistuse järgi tekitas Erik (28) ohvrile nii raskeid peavigastusi, et ohver suri sündmuskohal, on öelnud Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Joonas Piir Õhtulehele. Prokuratuur on avaldanud, et kahtlusalune lõi ema korduvalt haamriga pähe. Kui mullu sügise hakul ei ilmunud Eriku ema juba mitu päeva tööle, hakkas murelik töökaaslane teda taga otsima. Töökaaslane sõitis naise koju Pärnusse, kus avanes kummastav vaatepilt- kuigi oli oktoobri algus, olid kõik aknad pärani, on kirjutanud Pärnu Postimees. Töökaaslane helistas häirekeskusesse ja korterisse sisenenud päästjad leidsid pimedast toast voodilt 57 aastase naise surnukeha.