Riigikohus arutab Rein Kilgi kaebust raamatu autorite vastu 

Tänavu veebruaris tühistas Tallinna ringkonnakohus Harju maakohtu mullu 29. aprillil tehtud määruse resolutsiooni osaliselt: ERRi teatel tühistas kohtunik määruse osa, milles maakohus jättis osaliselt läbi vaatamata Rein Kilgi ebaõigete faktiväidete ümberlükkamise nõude. Tühistatud osas saatis kohtunik kohtuasja tagasi maakohtule menetluse jätkamiseks, et maakohus muudaks määruse õiguslikke põhjendusi. Rein Kilk on pöördunud riigikohtusse, kes nüüd asja arutab. Kilgi hagi on kirjastaja Raamatuvägi OÜ ning autorite Tarmo Teevälja ja Jaano Martin Otsa vastu, et lükata ümber ebaõiged faktiväited, lõpetada isiklike õiguste rikkumine ja hüvitada mittevaraline kahju.