Robert Sarv kutsus piirangutevastaseid üles riiki kohtusse kaebama. Advokatuuri esimees: see ei ole advokaadile kohane, asja tuleb arutada aukohtus 

Delfi uuris advokatuuri esimehelt Jaanus Tehverilt, kas selline üleskutse, olgugi et Sarv märgib, et tegu ei ole üleskutsega, on advokatuuri eetikakoodeksiga kooskõlas.

Tehver nentis, et kutse-eetilistes küsimustes seisukohtade võtmine on advokatuuri aukohtu, mitte esimehe voli, ning hetkel see küsimus aukohtu menetluses ei ole. Küll aga märkis ta, et peab põhjendatuks sellele juhtumile aukohtus hinnangu andmist.