Juhtkiri | Anneli Ott läks, aga Tanel Kiik? 

Venitamise põhjus oli – nagu selle võimuliidu puhul tavaks – Reformierakonna hirm Keskerakonna võimaliku reageeringu ees. Et see kartus pole päris aluseta, oli näha ka Oti põhjendustest, et tagasiastumise tingisid Reformierakonna piirangud kultuurivaldkonnale. Sestap on selge, et valitsuse tervis pole hea, kui üks erakond pillub avalikult teise pihta süüdistusi ning peaminister tervitab kergendusega probleemministri tagasiastumist. Seega on surve suuremaks valitsusremondiks kui üksnes uue kultuuriministri leidmine. Üks võimalus on vahetada välja ka välisminister kellegi rohkem silma paistva vastu, kuid põhiline on ikkagi sotsiaalminister Tanel Kiige personaalküsimus.

Kuigi Kiik on ministeeriumi kõrgemate ametnike seas läbi viinud puhastuse ja lahkuma on pidanud kaks terviseameti juhti, pole Kiige vastutusalas mingit olukorra paranemist toimunud. Vaktsineerimine on kinni kiilunud, seatud eesmärke pole täidetud, haiglad on uuesti täitumas ja plaaniline ravi katkemas ning Kiige pakutud mõtted ja uued ideed on tulnud mitmekuise hilinemisega ja vabanduste saatel. Ka polnud Kiige häälesaak kohalikel valimistel sugugi kiita, kõigest 871 häält Mihhail Kõlvarti 27663 vastu ei kõnele ka pärast pikka ministripõlve endiselt Kiige erilisest populaarsusest, sest ka viimastel riigikogu valimistel ei pääsenud ta 237 häälega riigikokku.

Anneli Oti Võrus kogutud 85 häält paneb pigem küsima, kas tagasiastumine oli ikka tema enda või hoopis erakonna otsus – enne riigikogu valimisi vajab Keskerakond häältemagneteid. Ses valguses on välisminister Eva-Maria Liimets eriti kehvas seisus, sest Tallinnas kogutud kõigest 120 häält on ligi aastase ametisoleku kohta enam kui nigel tulemus. Siseminister Kristian Jaani poolt Saue vallas kogutud 188 häält on Liimetsa ja Oti tulemusest küll parem, kuid samuti mitte liiga hea.