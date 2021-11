Amazonase põlisrahvad maailma liidritele: te ei kuula meid! 

Maailma liidrid võtsid ÜRO kliimakonverentsil vastu kaks suurt lubadust: vähendada metsade maharaiumist ning alandada selle kümnendi lõpuks atmosfääri paiskuva metaani hulka 30% võrra. Kasvuhoonegaasi vähendamata on raske jõuda niigi mitte just ideaalse sihini hoida globaalse temperatuuri tõus vaid 1,5 kraadi juures. Vähemaks pole eriti lootust, kuid poolteisekraadine tõus, ehkki maakera tervisele endiselt kahjulik, on (veel) käegakatsutav eesmärk ning hoiab ära hullema looduskatastroofi, kui kraadidel veel kõrgemale tõusta lastes.