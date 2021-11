Madis Milling päästis raskelt viga saanud jalakäija elu: „Kordasin talle kogu aeg, et kiirabi on juba teel ja küsisin, kus tal valutab...“ 

Info, et just Madis Milling jalakäija elu päästis, jõudis Õhtuleheni õnnetuspaiga vahetus läheduses (Saku vallas Kasemetsa külas) elava inimese kaudu. „Madis Milling sattus juhuslikult esimesena kohale vahetult pärast õnnetust ja andis kannatanule palju abi. Väidetavalt lohises vanainimene meetreid suure kalluri all kaasa ja sai suuri vigastusi. Õnnetus olevat juhtunud kergliiklusteel ja Millingu, vana militaristi medpauna olevatki vaja läinud,“ ütleb külaelanik. Milling ise situatsiooni nii dramaatiliselt ei kirjeldaks. Ta ütleb, et ei päästnud ju otseselt kellegi elu ja et kannatanu vigastused olid küll rasked, kuid tal ei tulnud teda elustada. „Et ma päästsin elu, on võib-olla natukene üle pakutud. Ma lihtsalt sattusin sinna. Õnneks jäi kohe pärast mind seisma veel üks auto, inimesed tulid appi ja andsid teistele autojuhtidele märku. Olime ju ikkagi sõidutee peal,“ sõnab Milling.