TABEL | KUI AGAR VAKTSINEERIJA ON SINU TOHTER? Valgamaa perearst: rangemad piirangud tõstsid kaitsesüsti soovijate hulka!

Õhtulehe käsutuses on andmed, kui paljud perearstide nimistute patsientidest on vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga koroonaviiruse vastu 1. novembri väljavõtte järgi. Vaata, kuidas on õnnestunud sinu perearstil vaktsineerida täisealisi ja vähemalt 60aastaseid patsiente! Eesmärk ei ole kedagi risti lüüa, arsti nime asemel tasub pigem vaadata piirkonda, kus ta töötab. See annab päris hea ettekujutuse sellest, kus ja kellega tuleb veel tööd teha, et kaitsesüstimine kogu Eestis uue hoo sisse saaks.