LEIA TABELIST OMA TOHTER! Valgamaa perearst: rangemad piirangud tõstsid huvi vaktsineerimise vastu 

Foto: Martin Ahven (ÕL kollaaž)

„Rangemad piirangud on tõstnud huvi vaktsineerimise vastu. Nüüd on juba tuju patsientidele helistada, sest mida sa helistad, kui kogu aeg öeldakse ära,“ räägib Valga perearst Terje Talvi, kelle nimistus on Covid-19 vastu vaktsineerituid teiste perearstidega võrreldes suhteliselt vähem. Kes on perearstidest kõige agaram kaitsesüstija? Kes peab oma patsientide veenmisega rohkem vaeva nägema?