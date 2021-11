Päästeamet pakub oma töötajaile 100eurost preemiat ja puhkusepäevi, et nad end vaktsineerida laseks 

Päästeameti peadirektori asetäitja Andreas Anvelt ütles Ärilehele, et amet peab koroonaviiruse vastu vaktsineerimist kõige tähtsamaks ning tõhusamaks ennetusmeetmeks ja tahab, et kõik teenistujad (va need, kellel on tervisest tulenev vastunäidustatus) oleksid vaktsineeritud. Tema sõnul on hetkel vaktsineeritud 81 protsenti päästeameti teenistujatest.