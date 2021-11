FOTOD KOHTUST | Pääsküla bussipeatuse plahvatusest eluga pääsenud naine: „Ma nägin vaid eredat valgust.“ 

EI TUNNISTA: Andrei ei võta mõrvakatset omaks. Foto: Robin Roots

„Loomulikult ma võin öelda, et see oli nii mõttetu ja absurdne lugu, mis juhtus. Aga ma ei tea, mis tal peas toimub,“ lausub Marina*, keda abikaasa Andrei üritas Laagri bussipeatuses pommiga õhku lasta. „Mul selline tunnet, et teda oleks vaja ravida, mitte kohut pidada,“ vaatab Marina kohtupingis istuvat abikaasat murelikult.