Aleksei Morgunov | Kolm hädavajaliku õigust, mida vajavad Eesti proviisorid 

Proviisorid on kõige suurema kasutamata potentsiaaliga osa Eesti tervishoiust. Omades head haridust, mis eeskätt on seotud farmakoloogiaga ning farmakoteraapiaga, puudub proviisoritel võimalus enda teadmisi täismahus rakendada. Selleks, et seda situatsiooni parandada, on vajalik tagada proviisoritele kolm õigust, mis on nende kolleegidele tagatud välismaal.