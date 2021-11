Kultuuriminister Anneli Ott lahkus valitsusest uksi paugutades: Reformierakond tahab vaid piiranguid! 

Tagasi astunud kultuuriminister Anneli Ott põhjendas otsust sellega, et tema koostöö Reformierakonnaga ei sujunud. „Mina kultuuriministrina selles valitsuses jätkata ei saa ja astun tagasi,“ teatas Ott eilsel partei pressikonverentsil. „Täna on kahjuks kujunenud olukord, kus juba mitme nädala jooksul me ei ole jõudnud kokkuleppele kultuurivaldkonna kompensatsioonimeetmetes. Meie valitsuspartner näeb ainult võimalust täiendavateks piiranguteks,“ kritiseeris Ott peaministriparteid. Ott rõhutas, et tema meelest peaks riik piiranguid kehtestades mõtlema, kuidas koroonameetmetest tekkinud kahju kompenseerida. Ühtlasi eitas Ott seda, justkui oleks koduerakond või koalitsioonipartner sundinud teda ametist lahkuma vaktsiinikõhkluste tõttu: „Kõik, kes on nimetanud mind vaktsineerimisvastaseks – see on nende enda sõnastus. Mina pole kunagi midagi sellist öelnud.“