VIDEOINTERVJUU | Urve Palo: poliitikasse ma tõesti enam tagasi ei lähe, see oleks suitsiid

Olid ajad, kui avasid teleka või ajakirja ja Urve Palo naeratas vastu. Täna oled pildist kadunud. Kuidas sul läheb ja mida teed?

„See on ka normaalne, et kui inimene lahkub tipp-poliitikast, siis kaob ta ka pildilt. Selleks peaks hea põhjus olema, kui veel igapäevaselt meedias figureeriksin,“ naerab Urve. „Ju ma pole enam tähelepanuks piisavalt põhjust andnud. Peale poliitilist karjääri läksin tööle kasiinotehnoloogia kontserni kuuluvasse Novolotosse, mis pakub meelelahutust läbi hasartmängude. Tänaseks olen seal pea kaks ja pool aastat töötanud. Paljud võib-olla ei teagi, et seal edasi töötan, sest kevadel ilmus uudis, et olen otsustanud sellele valdkonnale selja keerata.“

Selle uudise peale spekuleeriti, et ilmselt ei saanud sa oma tööga hakkama, kasiino kontsernil läks pandeemia tõttu kehvasti ja sina said sule sappa?

