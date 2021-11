Küsimus | Kuidas selgitada soojahinna äkktõusu? 

Muude hindade koos kerkib märgatavalt ka toasooja hind. Teemat kommenteeris 24. septembril ERRile Tallinna Soojuse juht Rainer Vakra öeldes: "Gaasi osa on ainult siis, kui on väga külmad talved ja suured pakased akna taga. Ehk loomulikult ühel hetkel hakkab kõik see, mis maailmas toimub, meid mõjutama, aga lähikuudel me saame öelda, et vähemalt pealinnas kaugkütte puhul me mingit hinnatõusu ette ei näe.”