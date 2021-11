Eesti õhuväe lennukid rikkusid Soome õhupiiri 

Õhuvägi on alustanud ohutusjuurdlust, et tuvastada intsidendi põhjused. Eesti suursaadik Soomes avaldas Soome välisministeeriumile kahetsust juhtumi toimumise pärast ja kinnitas, et Eesti võtab peale juurdluse toimumist vastu meetmeid sarnaste vahejuhtumite vältimiseks.