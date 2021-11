ÕL VIDEO | Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi: otsime uut kultuuriministrit nii erakonna seest kui väljast 

„Kindlasti see valdkond on väga keerukas. Vajab läbimõtlemist, kes see inimene võiks olla. Väljakutsed piirangute ja koroonaga seoses on väga suured. Me kindlasti võtame natuke aega, aga seda ei saa võtta liiga palju,“ kommenteeris Hanimägi kultuuriminister Oti tagasiastumist ja uue ministri otsimist. „Nii kiiresti kui vähegi võimalik on meie poolt uus ja hea nimi olemas.“