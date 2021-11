VIDEO JA GALERII | ÜLE 40 000 OSALEJA! Kuidas õnnestub pandeemia kiuste korraldada pulbitsevat Web Summiti hiigelüritust? 

Pulbitseva rahvasummaga suurüritused on võimalikud ka praegu, koroona kiuste! Portugali pealinn Lissabon tuksub 1.–4. novembril Web Summiti tähe all: rohkem kui 40 000 osalejaga tehnoloogiakonverents on nähtav kõikjal linnas. Kuidas see on pandeemia tingimustes korraldatud?