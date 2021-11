Kaja Kallas: soovin Anneli Otile kõike paremat 

Anneli Ott ütles oma tagasiastumiskõnes, et valitsus ei ole mitme nädala jooksul jõudnud kokkuleppele kultuurivaldkonna kompensatsoonimeetmetes ning kus valitsuspartner näeb võimalusi ainult täiendavateks piiranguteks. „Kultuurivaldkond on teinud väga palju piiranguid iseendale. Iga täiendav piirang on kindlasti palju suurema kaaluga kui need olid kriisi alguses või kevadel. Mu jaoks on oluline, et kui riik kehtestab piirangud, siis riik tuleb ka appi ja kompenseerib piirangutest tekkinud mõju. See on keeruline, aga läbimõeldud otsus, see on minu isiklik otsus, et ma ei saa kultuuriministrina jätkata ja astun tagasi,“ ütles Ott tagasi astudes.