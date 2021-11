KUIDAS NII? Ratastoolis minister jäi kliimakonverentsil ukse taha 

Minister Karine Ellahar teatas Iisraeli meediale, et ei pääsenud konverentsiplatsile, sest ainsateks võimalusteks oli kas kõndida või sõita sinna sõiduvahendiga, mis ei sobinud ratastooliga kasutamiseks. Seega ei jäänud talle mingit varianti. Iisraeli taristuministri büroo märkis, et naine ootas konverentsipaiga ees lausa kaks tundi, vahendab BBC. Pärast pikka ootamist oli ta sunnitud naasma Edinghburghi linnas asuvasse hotelli, mis asus Glasgow'st umbes 80 km kaugusel.

Pärast Glasgow's toimunud juhtumit teatas Karine Elharrar sotsiaalmeedias, et on kurb, et ÜRO ei võimalda juurdepääsu oma üritustele. Iisraeli peaministri Naftali Bennetti delegatsioon teatas, et nad on esitanud korraldajatele seetõttu ametliku kaebuse. Bennetti ise märkis, et ei osale ka teisipäevaks plaanitud kliimakonverentsi üritustel, kui Elharraril pole jätkuvalt võimalik sinna pääseda.