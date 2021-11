Küsimus | Kas ja miks vaktsiiniostulepingud on salastatud? 

Vandenõuteoreetikud räägivad, et COVID-19 vaktsiiniostu lepingud on salastatud. Lisaks olla lepingus punkt, et on kohustus vaktsiini süstida 70% elanikkonnast. Teeme selgeks, kuidas on lugu tegelikult. Õhtulehe küsimustele vastas sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna juhataja Heli Laarmann