Jaapani lennujaam on hädas maandumisrajal tatsavate kilpkonnadega 

Lennujaama ametnikud, kes on teatanud lennurajal tegutsevatest kilpkonnadest ka varem, usuvad, et lennuraja sulgemiseni viinud juhtumi puhul oli „süüdlaseks“ punakõrv-ilukilpkonn. Kuna tolle liigi paljunemisvõime on väga kõrge, kardavad ametnikud, et tulevikus võib roomajaid üha enam rajale sattuda, mis tekitaks ohtralt probleeme. Neid on viimasel ajal märgatud ka üha rohkem.