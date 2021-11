Kaja Kallas ÜRO kliimakonverentsil: kliimaneutraalsuse poole on võimalik liikuda majanduskasvu ohverdamata 

Oma sõnavõtus ütles Kallas, et Euroopa Liit on tõestanud, et kliimaneutraalsuse poole on võimalik liikuda ohverdamata seejuures majanduskasvu. “Euroopa Liit on vastu võtnud ambitsioonika kliimaseaduse ning töötab selle nimel, et muuta rohepööre jätkusuutlikuks ja õiglaseks,“ lausus peaminister.

Eesti eraldas sel aastal lisaks arenguabi vahenditele veel 1,5 miljonit eurot koostööprojektideks, mis aitavad kaasa rahvusvahelisele võitlusele kliimamuutustega. Kallase sõnul on Eesti soov aidata teisi muutuste elluviimisel tingitud muu hulgas sellest, et ka meie teekond ei ole olnud kerge. „Eesti alustas väga keerulisest positsioonist, olles peaaegu täielikult sõltuv meie rahvuslikust maavarast – põlevkivist – saadavast energiast. Oleme oma heitkoguseid juba umbes 70 protsendi võrra vähendanud. Rohepööre on Eestis reaalsus,“ ütles Kallas.

Ta lisas, et Eesti eesmärk on lõpetada 2035. aastaks põlevkivist elektri tootmine ja kaotada järk-järgult põlevkivil põhineva energia tootmine 2040. aastaks. „Meid on aidanud ELi ühine poliitiline tahe, süsinikdioksiidi turg ja toetusskeemid. Sellegipoolest viivad muutust ellu Eesti inimesed, nende avatus reformidele, digioskused ja tulevikuvisioon,“ toonitas Eesti peaminister.

Rääkides digioskustest tõi Kallas esile Eesti uue algatuse ÜRO Keskkonnaprogrammi UNEP raames „Data for the Environment Alliance“ ehk DEALi. Homme osaleb peaminister selle esitlusel. Ta kutsus kõiki selle ülemaailmse algatusega ühinema, et parandada andmehaldussuutlikkust kogu maailmas.