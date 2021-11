Kas Ukrainas on ikka veel sõda? 

Vostok SOS pakub kriisipiirkondade elanikele psühhosotsiaalset tuge koostöös MTÜ Mondoga, aga ka saksa organisatsiooniga Libereco. Imke Hansen, kellel on diplom psühhodraama meetodi kasutamises, koolitab piirkonna psühholooge ja õpetajaid ning töötab otse inimestega. Imke sõnul on inimeste traumateadlikkus väga madal ja nad tegelikult ei mõista, mis nendega toimub.

„See on üsna laialt levinud fenomen. Kui inimesel on kehaga probleeme, siis minnakse arsti juurde ja kui arst ütleb, et sa oled täiesti terve, siis kahtlustatakse, et tegu on mingi eriti haruldase haigusega, mida keegi ei suuda leida. Aga tegelikult on see vaimne trauma. Siin külades ei käida niikuinii arsti juures ja inimestel ei ole arusaama, et see, mis nendega toimub, on traumast tingitud. Pealegi on ühiskonnas levinud suhtumine, et sa pead ise endaga toime tulema. Suhtumine, et jah sa küll kogesid jubedaid asju, aga paljud teised kogesid midagi VEEL hullemat. Inimesed alahindavad enda kogemust, sest neile pole õpetatud teistmoodi. Sa võtad ennast kokku, sa ei anu abi järele. See läheb isegi niikaugele välja, et mehed ei suuda üldse luua lähisuhteid, sest lähisuhted baseeruvad vastastikul toetamisel ja abistamisel. Kui sa oled pidevalt kangelane, ei saa sinuga sõber olla. Tahetakse teha halva mängu juures head nägu ja vaikida sellest, mis on halvasti. Meie eesmärk on see vaikus murda. Selgitada, et sa pole tegelikult tugev, kui sa lased sellel leegil vaikselt põleda, sest see viib selleni, et sa hakkad jooma ja laste peale karjuma. Tugevus on, kui sa vaatad otsa sellele, mis on sinu sees ja julged abi vastu võtta. See nõuab palju koolitust ja aega.“

Imke sõnul kuuleb ta kohalike suust sageli, et nende ainsaks sooviks on, et sõda lõppeks. Tegelikult ei lõppeks probleemid koos sõja lõpuga koheselt, vaid jääksid püsima veel aastateks. Kuna probleemide lõppu ei paista ning abivajajate arv on alati suurem, kui see arv, keda suudetakse aidata, siis on frustratsioon kerge tekkima. Oluline on, et abistajad leiaksid motivatsiooni ka väikestes asjades.

„Muidugi tunnen ma väga sageli lootusetust ja abitust. Lootust taastab see, kui sa näed, et inimesel on tänu sinu tööle tõesti parem. Kui Luganskis olid metsapõlengud ja inimesed jäid kodudest ilma, siis kohtusin seal õpetajaga, kes ei suutnud enam rääkida. See on tegelikult üsna levinud reaktsioon traumale. Me töötasime 2,5 tundi ja pärast seda ta suutis jälle rääkida ja töötada. Kehapõhise teraapiaga on võimalik kiiresti häid tulemusi saavutada. Me saame aidata inimestel muutuda ja läbi nende inimeste saavad toetatud järgmised viis inimest. Meie tööl on mõju. See annab mulle lootust vähemalt järgmiseks kuueks kuuks.“

Imkele meeldib väga töötada õpetajatega, ühest küljest muidugi sellepärast, et töö nendega kandub edasi koolidesse aga ka sellepärast, et õpetajad on väga vastuvõtlikud ja uudishimulikud.

„Õpetajaid eristab teistest kriisipiirkonna inimestest see, et neil on täiuslik õigustus tulla traumakoolitusele. Sest nad ei tule sinna ju mitte enda vaid laste pärast. Kõik on nõus, et lapsed on traumeeritud, aga keegi ei tunnista, et mul endal on trauma. Õpetajad on kiired õppijad ja esialgsest skeptilisusest saab üsna varsti innukas koostöö. Sellised grupitööd võimaldavad neil ka omavahel kogemusi jagada ja tööpäeva pingeid välja elada.“

Kriisipiirkonna õpetajate toetamiseks ja inspireerimiseks käivitus Vostok SOSi eestvedamisel 2021. aasta sügisel ka uus vahetusõpetajate programm, mida toetab Mondo Eesti Välisministeeriumi abiga.