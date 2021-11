FOTOD | Kaja Kallas kohtus Joe Bideniga

„Eesti ja USA suhted on tihedad ja mitmekülgsed ning on palju teemasid, mis on meile mõlemale olulised. Tänasin president Bidenit USA liidrirolli eest kliimadiplomaatias. Peatusime transatlantilise koostöö ja NATO heidutusvõime tugevdamise olulisusel. Tänasin USA julgeolekuabi eest ja rõhutasin selle jätkumise olulisust,“ võttis Kallas kokku kohtumise põhiteemad.