Juhtkiri | Ebaviisakusele pole õigustust 

Neid on vähe, aga nad on kõrvulukustavalt valjud. Nad tungivad haiglatesse ja nõuavad sissepääsu koroonaosakondadesse, et filmida nende väidetavat tühjust; nad tassivad poes kauba kassasse, et siis mask eest võtta ja maksmata minema jalutada; nad vaidlevad politseiga tunde, et peatee märk ei kehti neile. Neil on õigus käituda nii, nagu nemad tahavad ja nad annavad sellest väga häälekalt teada.

Pröökur, mis see annab, kui sõimad restorani uksel teenindajat, kui ta täidab riigi kehtestatud nõuet ja sinu käest tervisetõendit küsib? Miks saata sõimukirju oma tööd tegevatele arstidele? Kuidas teeb olukorda paremaks, kui poes norid tüli reeglite järgi tööd tegeva kassapidajaga?

Kõik, kes end vaktsineerinud ei ole, pole õnneks fanaatilised. Neid leidub, aga neid on tegelikult väga vähe. Kogu maailma peale on tegelikult väga vähe ka mõjukaid vandenõuteoreetikuid, kellelt pärineb suurem osa levivatest ebateaduslikest valeväidetest.

Aga sellest hoolimata ei anna ükski seadus või isikuvabadus õigust teisi mõnitada ja sõimata. Kassapidajad, arstid, ettekandjad ei ole kuidagi selles süüdi, et meil on pandeemia ning inimesed surevad koroonasse. Isegi kui poliitikute tegevuses nakatumistega võitlemisel on küsitavusi, siis enamik neist siiski soovib teha parimat, et olukorda paremaks teha, kuigi oskusi ja pädevust ei pruugi jaguda.