LEIA TABELIST OMA KOOL! AJAB HIRMU PEALE: kümnete lasteaedade ja koolide töötajaskonnast on enam kui pooled kaitsesüstita

Haridusametnikud armastavad öelda, et elanikkonna üks kõige haritum ja intelligentsem osa on õpetajaskond. Kui koroonaviiruse vastu on Eestis vaktsineeritud juba peaaegu 60% elanikkonnast, siis paraku leidub arvukalt haridusasutusi, mille töötajatest on leidnud tee vaktsiini juurde vähem kui pooled.