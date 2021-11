Seisukoht | Ratturid, kolige rattateele! 

Kindlasti ei puuduta mure kõiki kaherattalisega sõitjaid, kuid üllatavalt paljud uhavad tuimalt edasi kõnniteedel. Sinise kotiga toiduvedajad süstivad minu ja lapse vahel olevast meetrisest praost läbi. Mitmed elektritõukerattad lendavad ikka majanurkade tagant välja sellise hooga, et jalakäija peab neilt teelt hüppama. Retuusides trennitegijad on pahased, kui rihma otsas koer sunnib neil tempo maha võtma. Samal ajal on meetri kaugusel tühi kärtspunane rattatee. Need on vaid mõned näited viimasest nädalast.