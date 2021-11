KRÕBE HIND: Apple'i uus ja kummaline müügihitt tekitas sotsiaalmeedias pilkelaviini 

Apple'i enimtellitud toode on seega väike lapp – Apple Polishing Cloth – , millega saab „ohutult ja efektiivselt“ puhtaks pühkida iPhone'ide, iPadide ja Macbookide ekraanid. Puhastuslapp on tootekirjelduse kohaselt „ühilduv“ 88 erineva Apple'i tootega. Ruudukujulise 16 sentimeetri pikkuste külgedega lapikese hind on aga müstilised 19 dollarit [16,4 eurot]. Riidetüki sellise hinnaga müümine on julge käik isegi õunakujulise logoga ettevõtte jaoks, mille tooted kuuluvad konkurentidega võrreldes kõrgemasse hinnaklassi.

Praeguse seisuga tundub, et Apple'i fänne lapikese hind ei morjenda – Ameerikas on seda ostetud äärmiselt aktiivselt, kirjutab Deccan Herald. Paljude puhastuslapi tellinud inimesteni jõuab toode suure nõudluse tõttu alles järgmise aastanumbri sees. Mõned lapi juba kätte saanud inimesed on otsustanud seda näiteks eBays tunduvalt kõrgema hinna eest edasi müüa.