PEA KOLM KORDA KALLIM! Kas kõrgem elektrihind sunnib elama külmemas toas ja vähem kooke küpsetama? 

Foto: Vida Press

Elektrihind on viimastel kuudel olnud kõrgem kui põhimõtteliste vaktsiinivastaste vererõhk, kui valitsus järjekordselt nende liikumisvabadust piirab. See on pannud inimesed usinalt tarbimisharjumusi üle vaatama. „Kookide küpsetamise isu on kõrge elektrihinna tõttu oluliselt vähenenud,“ tunnistab Triin.