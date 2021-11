ÄHVARDATAKSE KA LAPSI: Slovakkia esimene vaktsineeritu ja tema perekond sattusid vaktsiinivastaste terrori alla 

Slovakkia esivaktsineerijat on tänavatel korduvalt sõimatud – kord tõmmati välja ka tulirelv.

Slovakkia vaktsineerimiskampaania üks tuntumaid nägusid – troopiliste haiguste ekspert Vladimir Krčméry – on sattunud vaktsiinivastaste terrori alla. Teda ja tema perekonda on korduvalt lausa surmaga ähvardatud, mistõttu pidas mees suvel vajalikuks kodumaalt lahkuda. Sarnane olukord on tabanud ka teisi Slovakkia teadlasi.