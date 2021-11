Riigikohus ei võtnud Eriali kaebust Õhtulehe suhtes menetlusse 

Möödunud aasta juulis kirjutas Õhtuleht, et hoiu-laenuühistu ERIAL on rikkunud seadust, andes enda juhtidega seotud ettevõtetele suurt laenu. Lugu ilmus pealkirja all „„Kui see lugu ilmub, siis kaebame teid kohtusse!“ Muinasjutulisi intresse pakkuvad hoiu-laenuühistud turnivad seaduse piiril“.