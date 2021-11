Viimase õlekõrrena saadetakse haiglatesse appi sõdurid. Reservväelane: saame olla arstide jooksupoisid 

Kaitseminister Kalle Laanet läkitas eelmisel nädalal tervise- ja tööminister Tanel Kiigele kirja, kus tõi välja, et kaitsevägi on valmis toetama haiglaid Covid-19 kriisis nii tehnikaga kui ka parameedikutega. Seejuures tõi Laanet välja, et vajadusel ollakse valmis kutsuma välja ka reservväelased.