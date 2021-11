Maksu- ja tolliameti uus peadirektor valitud 

„Hea meel on, et maksu- ja tolliamet saab juhi, kes on rahandusministeeriumis tõestanud ennast digitaliseerimise ja mitmete uuenduste läbiviijana,“ ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

„Maksu- ja tolliameti teenuseid kasutatakse väga laialdaselt just e-kanalites, seda võimaldavad infotehnoloogilised lahendused on ärikriitilised ning nende toimimine ja arendamine vajab olulist tähelepanu,“ ütles Raigo Uukkivi. „Kõrge maksutahte oluline osa on kliendisõbralikud ja hästi toimivad teenused. Minu siht on tegutseda selle nimel, et maksude tasumine nii ettevõtjatel kui eraisikutel oleks võimalikult lihtne ja mugav.“