ROHMAKAD OPERATSIOONID: sakslasest elektrik kastreeris köögilaual kaheksa meest, kellest üks suri 

Neljapäeval astus Müncheni ringkonnakohtu ette 66aastane Horst B., kelle täisnime Saksamaa karmide isikuandmete kaitse seaduste tõttu ei avalikustata. Halli pusaga kohtusse ilmunud mees, keda süüdistatakse tapmises ja mitme inimese sandistamises, väitis süüpingis, et kõik sai alguse tema kolmanda abikaasa surmast ja sellega kaasnenud võlgadest. Elektrikuna leiba teeninud Horst oli kolleegilt kuulnud, et teatud inimesed on valmis maksma sadomasohhistlike teenuste eest korralikku raha. Kitsikusse sattunud Horst otsustas seega ka ise selles valdkonnas kätt proovida. Algselt kasutas ta uute klientide peal elektrišokki, ent peagi laiendas ta tegevusala ja hakkas sooritama oma kodus ebaseaduslikke operatsioone. Lõikused toimusid köögis söögilaua peal.