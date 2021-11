Toomas Alatalu | Erakonnad pole veel kogu rahvas 

Et Eesti riigi juhtimine on halb, ei vaja tõestamist. Paraku näitavad ka viimased kriisist väljumise ettepanekud seda, et riiklikul ja harjumuspärasel juhtimis-juhendamistasandil pakutavad lahendused üksnes kinnitavad võimu tipus valitsevat piiratud mõtlemist, mis on üheks kõikide seniste hädade peapõhjustajaks. Pean silmas 28. oktoobril suure aplombiga tehtud Eesti Päevalehe ja Delfi arvamustoimetuste nelja ettepanekut parteideülese koroonakonsensuse saavutamiseks, millele viimased ka reageerisid.