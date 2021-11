GALERII | TÄHELEPANU, VALMIS OLLA, TESTIMA! Kuidas algas koolipäev Tartu gümnaasiumis? Miks mõned koolid veel proovivõtmisega ei alusta? 

Kui Õhtuleht Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumisse jõudis, oli testimine juba alanud. Õpilased urgitsesid pulgakesega ninas ja vaatasid nutiseadmest juhendavat videot, et proov ikka õigesti võetud saaks. Uue korralduse järgi tuleb testida kolm korda nädalas esimese tunni alguses, kuid paljud koolijuhid on teada andnud, et nemad esmaspäeval veel testimisega ei alusta. Mis valmistab nendele koolidele muret?